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«Зенит-Казань» в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с польским «Гданьском»

16:44, 01.03.2019
«Зенит-Казань» в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с польским «Гданьском»
Фото: zenit-kazan.com

В Люксембурге сегодня состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. «Зенит-Казань» в четвертьфинале сыграет против польского «Гданьска».

Также «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет с другим польским клубом, «Скра», а московское «Динамо» поборется за выход в полуфинал с итальянской «Чивитановой». Другая итальянская команда, «Перуджа» (за нее сейчас играет бывший игрок казанцев Вильфредо Леон), проведет серию против французского «Шомона».

Первые матчи пройдут 12—14 марта на площадках команд, указанных в парах первыми. Ответные встречи состоятся 19—21 марта. В случае выхода в следующий раунд казанский клуб сыграет с победителем пары «Перуджа» — «Шомон».

Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится 18 мая в Берлине. Ранее «Реальное время» писало о проблемах группового этапа турнира.

СпортВолейбол Татарстан
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