«Зенит-Казань» в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с польским «Гданьском»

В Люксембурге сегодня состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. «Зенит-Казань» в четвертьфинале сыграет против польского «Гданьска».

Также «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет с другим польским клубом, «Скра», а московское «Динамо» поборется за выход в полуфинал с итальянской «Чивитановой». Другая итальянская команда, «Перуджа» (за нее сейчас играет бывший игрок казанцев Вильфредо Леон), проведет серию против французского «Шомона».



Первые матчи пройдут 12—14 марта на площадках команд, указанных в парах первыми. Ответные встречи состоятся 19—21 марта. В случае выхода в следующий раунд казанский клуб сыграет с победителем пары «Перуджа» — «Шомон».



Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится 18 мая в Берлине. Ранее «Реальное время» писало о проблемах группового этапа турнира.

