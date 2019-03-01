В Казани арестован гендиректор АО «Роял Тайм Групп»

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По подозрению в покушении на мошенничество в Казани взят под стражу Рустем Абдуллин, гендиректор АО «Роял Тайм Групп», передает из Вахитовского суда Казани журналист «Реального времени».



По версии ГСУ МВД, подозреваемый и еще несколько человек пытались инициировать отчуждение имущества на 158 млн рублей путем фальсификации документов, представляемых в арбитражный суд.

Абдуллин подозрения в свой адрес на заседании не признал, считая, что спор лежит в гражданско-правовой плоскости. Два его адвоката настаивали — предполагаемое деяние совершено в рамках предпринимательской деятельности и реальный арест назначаться не должен.

На заседании топ-менеджер заявил, что сейчас проходит через процедуру личного банкротства. В процессе ликвидации находится и АО «Роял Тайм Групп».

Следователь ГСУ МВД Татарстана заявил о том, что в обоснование позиции Абдуллина защитой представлены документы с поддельными подписями и заниженной до 156 млн рублей стоимостью имущественного комплекса.

Подробности — в материале «Реального времени».