Бастрыкин рассказал, сколько лиц, обладающих особым правовым статусом, привлекли к ответственности за взятки

В 2018 году к ответственности за преступления коррупционной направленности привлекли 505 лиц, которые обладают особым правовым статусом, сообщает «Российская газета».

Речь идет о чиновниках, адвокатах, силовиках, судьях. Такие данные озвучил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в рамках коллегии ведомства. По итогам 2017 года среди фигурантов коррупционных дел было более 600 лиц с особым правовым статусом.

Напомним, ранее министр юстиции РФ объяснил, когда может быть применимо понятие «вынужденной» коррупции. На «правительственном часе» в Совете Федерации РФ министр юстиции РФ Александр Коновалов пояснил, что предложенные поправки в антикоррупционное законодательство имеют исключительно технический характер. Поправки ни в коем случае не предполагают оправдания злоупотреблений.