Власти Саратовской области планируют купить фотоаппарат для пресс-службы губернатора за 620 тысяч рублей

В Саратовской области власти объявили тендер на покупку фотоаппарата для пресс-службы губернатора региона за 620 тыс. рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно документам, рассматривается вариант фотоаппарата Nikon D5 body или его эквивалента стоимостью до 442,7 тыс. рублей, а также объектив Nikon 24-70mm f/2.8E ED VR AF-S Nikkor или аналогичное оборудование за 174,3 тыс. рублей. Еще 3,1 тыс. рублей планируется потратить на светофильтр.

«Последний раз обновляли фотооборудование пять лет назад, технический ресурс выработан более чем в два раза. Сейчас есть необходимость в замене этой аппаратуры», — рассказала Idel.Реалии руководитель пресс-службы губернатора Валерия Радаева Нина Попова.

Все средства на покупку техники будут выделены из областного бюджета.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пермском крае отменили госзакупку стола для губернатора за 3,3 млн рублей.