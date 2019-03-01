Заместители глав МИД России и Японии обсудят мирный договор 5 марта

Заместители министров иностранных дел России и Японии Игорь Моргулов и Такэо Мори встретятся в Москве 5 марта для обсуждения вопроса мирного договора.

Предполагается, что в ходе беседы будет обсуждаться подготовка встречи министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно, которая может состоятся в Японии, передает агентство «Киодо».

Первая встреча в таком формате прошла 15 января на следующий день после первого раунда переговоров глав МИД двух стран по вопросу заключения мирного договора, отмечает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Россия и Япония договорились о визите в Токио главы МИД РФ Сергея Лаврова.

