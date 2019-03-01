В Дюртюлях 26-летний местный житель взорвал банкомат

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В городе Дюртюли (Башкирия) 26-летний местный житель попытался украсть деньги из банкомата, взорвав его.

Инцидент произошел сегодня около 6 часов утра. В одном из магазинов города раздался хлопок. На место происшествия была отправлена следственно-оперативная группа.

Сотрудники патрульно-постовой службы и ГИБДД при патрулировании заметили молодого человека в порванной одежде, который бежал от места происшествия. Подозреваемого задержали. Им оказался 26-летний житель города Дюртюли, который был доставлен в Отдел МВД России по Дюртюлинскому району.

В настоящее время оценивается ущерб, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту покушения на кражу и умышленного повреждения имущества, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

По информации «Реального времени», банкомат принадлежит «Газпромбанку».

В прошлом году во время Пермского международного марафона неизвестные взорвали банкомат Сбербанка.