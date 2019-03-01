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Мэр Биробиджана досрочно подал в отставку

07:39, 01.03.2019
Мэр Биробиджана досрочно подал в отставку
Фото: biradm.ru

Мэр Биробиджана Евгений Коростелев досрочно сложил с себя полномочия главы города. Накануне написал заявление в городскую думу по собственному желанию.

С 1 марта исполнять обязанности главы мэрии Биробиджана будет первый заместитель мэра областного центра Андрей Пивенко, сообщается на официальном сайте города.

Напомним, что Коростелев являлся мэром Биробиджина с июня 2015 года. Срок его полномочий на этом посту заканчивался летом 2020 года.

Ранее заявление об отставке подал мэр Улан-Удэ Александр Голков. Вчера депутаты горсовета приняли отставку Голкова.

ОбществоВласть
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