Мэр Биробиджана досрочно подал в отставку

Мэр Биробиджана Евгений Коростелев досрочно сложил с себя полномочия главы города. Накануне написал заявление в городскую думу по собственному желанию.

С 1 марта исполнять обязанности главы мэрии Биробиджана будет первый заместитель мэра областного центра Андрей Пивенко, сообщается на официальном сайте города.

Напомним, что Коростелев являлся мэром Биробиджина с июня 2015 года. Срок его полномочий на этом посту заканчивался летом 2020 года.

Ранее заявление об отставке подал мэр Улан-Удэ Александр Голков. Вчера депутаты горсовета приняли отставку Голкова.