Депутаты приняли отставку мэра Улан-Удэ

Депутаты горсовета Улан-Удэ приняли на сессии отставку мэра города Александра Голкова.

До прямых выборов главы города, которые состоятся в сентябре этого года, полномочия мэра Улан-Удэ будет исполнять первый заместитель мэра Александр Иринчеев, передает «РИА Новости».



Напомним, что Голков подал заявление об отставке с поста мэра Улан-Удэ и прекращении депутатских полномочий 26 февраля. Александр Голков был мэром столицы Бурятии с 2012 года.