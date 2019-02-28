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Депутаты приняли отставку мэра Улан-Удэ

08:35, 28.02.2019
Депутаты приняли отставку мэра Улан-Удэ
Фото: ulan-ude-eg.ru

Депутаты горсовета Улан-Удэ приняли на сессии отставку мэра города Александра Голкова.

До прямых выборов главы города, которые состоятся в сентябре этого года, полномочия мэра Улан-Удэ будет исполнять первый заместитель мэра Александр Иринчеев, передает «РИА Новости».

Напомним, что Голков подал заявление об отставке с поста мэра Улан-Удэ и прекращении депутатских полномочий 26 февраля. Александр Голков был мэром столицы Бурятии с 2012 года.

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