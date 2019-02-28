Депутаты приняли отставку мэра Улан-Удэ
Депутаты горсовета Улан-Удэ приняли на сессии отставку мэра города Александра Голкова.
До прямых выборов главы города, которые состоятся в сентябре этого года, полномочия мэра Улан-Удэ будет исполнять первый заместитель мэра Александр Иринчеев, передает «РИА Новости».
Напомним, что Голков подал заявление об отставке с поста мэра Улан-Удэ и прекращении депутатских полномочий 26 февраля. Александр Голков был мэром столицы Бурятии с 2012 года.ОбществоВласть
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