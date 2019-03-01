Власти РФ планируют потратить на школы управления беспилотниками 1 млрд рублей
Минпромторг РФ и НП «ГЛОНАСС» намерены создать в России центры по подготовке операторов управления беспилотными автомобилями. На проект власти могут потратить 1,1 млрд рублей.
Проект предусматривает создание 12 центров обучения, пишут «Известия». Его планируется реализовать на принципах государственно-частного партнерства.
Финансирование должно быть выделено из венчурного фонда Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».
Изначально проект задумывался для развития автоспорта, но затем был скорректирован в том числе для подготовки операторов автономных транспортных средств (ТС). Эти люди должны будут вмешиваться в работу машины в случае неполадок или сложных ситуаций.ОбществоТехнологииITБизнесТранспорт
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