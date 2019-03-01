Просрочка в сегменте краудфандинга выросла в 1,5 раза

Рынок краудфандинга в России вырос на 34%, до 15,2 млрд рублей. Однако доля просроченных платежей в этом сегменте увеличилась в 1,5 раза, до 14,6%.

По данным Центробанка, рост рынка был обеспечен увеличением сегмента займов МСБ, пишет «Коммерсантъ». Объем средств, которые юрлица привлекли через инвестиционные площадки, вырос на 36%, с 10,8 до 14,6 млрд рублей.

Рост портфеля займов МСБ повлек за собой и значительное ухудшение их качества. По итогам года доля просроченной задолженности составила 14,6% от портфеля займов. В 2017 году доля просроченной задолженности находилась на уровне 9,6%, а в 2016-м — 4,7%.

Эксперты считают, что объемы выдач на рынке краудфандинга будут расти и в текущем году, и не исключают, что это будет способствовать дальнейшему росту просрочки.