Кудрин заявил, что Россия на 40 лет отстала по производительности труда от стран G7

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что Россия по показателю производительности труда находится на уровне 1980-х годов стран G7.



На данный момент, по его словам, выработка на одного работающего в России составляет примерно $23 в час. Это в полтора раза меньше, чем в Турции, и примерно в три раза меньше, чем в США, передает ТАСС.

Кудрин подчеркнул, что производительность труда входит в число ключевых факторов, которые влияют на рост экономики стран.

Ранее сообщалось, что на нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» до 2024 года потратят 52,1 млрд рублей.