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Кудрин заявил, что Россия на 40 лет отстала по производительности труда от стран G7

18:09, 28.02.2019 2
Кудрин заявил, что Россия на 40 лет отстала по производительности труда от стран G7
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что Россия по показателю производительности труда находится на уровне 1980-х годов стран G7.

На данный момент, по его словам, выработка на одного работающего в России составляет примерно $23 в час. Это в полтора раза меньше, чем в Турции, и примерно в три раза меньше, чем в США, передает ТАСС.

Кудрин подчеркнул, что производительность труда входит в число ключевых факторов, которые влияют на рост экономики стран.

Ранее сообщалось, что на нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» до 2024 года потратят 52,1 млрд рублей.

Экономика
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 28 февр
    А по зарплате?
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  • Анонимно 28 февр
    Печально то, что именно данный деятель очень хорошо приложил к этому руку... Это во-первых. А во-вторых, мне дико интересно, тотальная бюрократизация в странах, на которые он кивает, такая же? Когда ты заполнишь стопиццот бумажек, а потом, ещё до получения первой прибыли, с тебя обдерут налоги, нагонят пять инспекций и ещё чего-нибудь?
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