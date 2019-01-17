В Сети опубликовали новое фото пролетающего над Казанью беспилотника «Альтаир»

В Сети появилось фото третьего летного прототипа беспилотника «Альтаир», разрабатываемого в Казани.

Третий прототип стратегического беспилотного разведчика «Альтаир» в небе над Казанью. Фото https://t.co/UGAtD9UMFw. pic.twitter.com/9D4XVuqfrW

— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 16 января 2019 г.

Взлетный вес аппарата — 5 тонн, и размах крыла более 28 метров. Беспилотник разработан в казанском ОКБ имени Симонова, а летные прототипы собирают и испытывают на авиазаводе имени Горбунова. Находиться в воздухе двое суток без дозаправки и пролететь до 10 тысяч километров беспилотнику позволяют два 250-сильных дизельных двигателях, которые вращают трехлопастные винты. Заметность на радарах и вес аппарата снизили композитные материалы, из которых он изготовлен. На «Альтаире» возможна установка ударного вооружения массой до тонны.

В сентябре 2018 года телеканал «Звезда» уже публиковал видео полета тяжелого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Альтаир». Однако после этого появлялась информация, что Минобороны РФ уже свернуло производство перспективного дрона. По крайней мере, на казанском ОКБ им. М. П. Симонова.