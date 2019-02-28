В Казани не смогут наладить раздельный сбор мусора из-за отсутствия спроса на вторсырье

Заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин заявил, что перерабатывать мусор в Казани затруднительно из-за отсутствия спроса на объекты переработки, передает корреспондент «Реального времени» с круглого стола в Госсовете РТ, посвященного проблемам ТКО и строительству МСЗ.

По словам Гиниятуллина, из всего объема мусора на сортировочных станциях Казани можно извлечь до 30 процентов полезных ресурсов, но этого не делают из-за отсутствия спроса со стороны перерабатывающих организаций.



— Большая задача, которая стоит перед нами, — это развитие перерабатывающего производства. Здесь требуется поддержка государства, и меня заверили, что Минпромторг РФ готовит федеральную программу субсидирования в сфере переработки вторсырья, — сказал Гиниятуллин на круглом столе.



При этом, по словам чиновника, в Казани из 12 тысяч контейнеров в 400 мусор сортируется по принципу сухого и влажного. «Они работают, и мусор там не сваливается в одну машину при транспортировке», — заверил Гиниятуллин.

Напомним, ранее председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов заявил о «политической окраске» спора о схеме размещения МСЗ.