В Швеции задержали второго «российского шпиона» за два дня

В шведском Стокгольме задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России.

«Русский шпион» якобы собирал разведывательные данные в период с 10 апреля по 30 сентября прошлого года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Dagens Nyheter.

Стоит напомнить, что вчера служба госбезопасности Швеции задержала человека, который якобы шпионил в пользу России. По данным силовиков, задержанный работал в сфере высоких технологий, а в 2017 году его завербовал офицер российской разведки.