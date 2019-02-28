Губернатор Пермского края заявил, что присоединение региона к УрФО не обсуждается

Губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что присоединение региона к Уральскому федеральному округу (УрФО) не обсуждается.

Он отметил, что край входит в Волго-Камский макрорегион.

«Никакого вопроса о присоединении к другому федеральному округу в Пермском крае не стоит», — пояснил Решетников.



Как сообщает «Коммерсант», до этого присоединить Пермский край к УрФО предложил поппред президента Николай Цуканов

Ранее правительство РФ утвердило стратегию пространственного развития страны до 2025 года. В стратегии сформированы 12 макрорегионов по всей стране.

Пермский край и Татарстан отнесли к Волго-Камскому макрорегиону, куда также попали Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Кировская и Нижегородская области. Башкортостан. Оренбургскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую, Ульяновскую области, в свою очередь, включили в Волго-Уральский макрорегион.