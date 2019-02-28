Путин заявил о необходимости усилить меры для предотвращения распространения синтетических наркотиков

Президент РФ Владимир Путин высказался, что одна из важнейших задач МВД — борьба с распространением наркотиков, сообщает ТАСС.

Путин сослался на данные статистики, из которых видно, что масштаб распространения наиболее опасных синтетических наркотиков растет. Президент РФ подчеркнул, что необходимо активно пресекать работу наркодилеров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Уфе полицейские задержали уроженца Челябинской области по подозрению в распространении наркотиков. По версии силовиков, 40-летний мужчина является оптовым «закладчиком» на территории города. В ходе личного досмотра из карманов его куртки было изъято 60 пакетиков с запрещенными веществами.