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Раскрываемость преступлений в Татарстане составляет 62% — МВД

16:13, 19.07.2018
Раскрываемость преступлений в Татарстане составляет 62% — МВД
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На сегодняшний день в Татарстане раскрываемость преступлений составляет 62%. Об этом стало известно на коллегии МВД, на которой были подведены итоги работы ведомства за I полугодие.

Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений в РТ составила более 65%, грабежей и разбойных нападений — 90%, убийств — 98,4%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью и изнасилований — 100%.

Всего за I полугодие 2018 года в республике зарегистрировали почти 21 тыс. преступлений, из них раскрыли 12,5 тыс.

Общество Татарстан
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