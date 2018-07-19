Раскрываемость преступлений в Татарстане составляет 62% — МВД

На сегодняшний день в Татарстане раскрываемость преступлений составляет 62%. Об этом стало известно на коллегии МВД, на которой были подведены итоги работы ведомства за I полугодие.

Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений в РТ составила более 65%, грабежей и разбойных нападений — 90%, убийств — 98,4%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью и изнасилований — 100%.

Всего за I полугодие 2018 года в республике зарегистрировали почти 21 тыс. преступлений, из них раскрыли 12,5 тыс.