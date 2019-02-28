Рустам Минниханов с рабочим визитом отправится в Чехию для участия в работе межправкомиссии по сотрудничеству

Президент РТ Рустам Минниханов поедет в Чехию в составе российской делегации, чтобы принять участие в ответной межправкомиссии по сотрудничеству России и Чехии, сообщает ИА «Татар-информ».

Заседание комиссии состоится 6 марта. Предыдущее заседание провели в Казани 7 декабря 2018 года. В рамках рабочей поездки в Чехию запланирован бизнес-форум Татарстан — Чехия. Визит президента Татарстана завершится встречей с президентом Чехии Милошем Земаном.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани прошло очередное заседание межправительственной комиссии России и Чехии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. По словам президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, сотрудничество Татарстана с Чешской Республикой осуществляется на высоком уровне.

«Так, скоро мы откроем в Чехии предприятие по производству упаковки», — сказал он.

