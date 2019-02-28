Гендиректор «Уфанета» рассказал подробности экстренной посадки самолета в Уфе

Генеральный директор компании «Уфанет» Искандар Бахтияров рассказал подробности экстренной посадки самолета в Уфе.

Бахтияров оказался пассажиром этого рейса. По его словам, через минут пять после взлета отказал левый двигатель. После этого самолет сделал круг и благополучно приземлился.

«Пассажиры во время этой ситуации были внешне спокойны. Стюардессы делали то, что должны: инструктировали, объясняли… выполняли свой долг. Летчики хорошо посадили самолет с одним двигателем. Все молодцы!» — написал Бахтияров на своей странице в Facebook.

Напомним, что сегодня утром самолет компании Utair, вылетевший по маршруту Уфа — Москва, из-за отказа двигателя вернулся в уфимский аэропорт. Никто из 123 пассажиров, находившихся на борту, не пострадал. По данному факту Уфимская транспортная прокуратура начала проверку.



Следователи приступили к осмотру самолета и допросили членов экипажа. Также назначено медицинское освидетельствование пилотов.