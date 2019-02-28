Следователи начали осмотр самолета, экстренно приземлившегося в Уфе из-за отказа двигателя

Следователи начали осмотр самолета Boeing 737-500 авиакомпании UTair, который сегодня утром совершил экстренную посадку в аэропорту Уфы из-за отказа одного из двигателей.



Отмечается, что затребована техническая документация на самолет и двигатель, а также записи переговоров пилотов с диспетчером.

Кроме того, следователи допросили членов экипажа. Также назначено медицинское освидетельствование пилотов, сообщили в Следственном комитете РФ.

В ближайшее время к выяснению причин произошедшего будут привлечены представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Напомним, что сегодня утром самолет компании Utair, вылетевший по маршруту Уфа — Москва, из-за отказа двигателя вернулся в уфимский аэропорт. Никто из 123 пассажиров, находившихся на борту, не пострадал. По данному факту Уфимская транспортная прокуратура начала проверку.