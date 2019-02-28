Вылетевший из Уфы в Москву самолет вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя

Самолет компании Utair, вылетевший по маршруту Уфа — Москва, из-за отказа двигателя был вынужден вернуться в уфимский аэропорт.

В пресс-службе аэропорта рассказали, что в 6.18 по московскому времени экипаж воздушного судна сообщил о технической неисправности. В 6.37 самолет благополучно приземлился в аэропорту Уфы.

Всего на борту находились 123 пассажира, никто из них не пострадал. Пассажиров доставит в Москву резервный борт авиакомпании.

Заместитель прокурора уфимской транспортной прокуратуры Александр Морозов сообщил, что причиной экстренной посадки самолета стал отказ левого двигателя. По данному факту Уфимская транспортная прокуратура начала проверку, передает ТАСС.

Ранее пассажирский самолет из Самары едва не разбился при посадке во Внуково. Лайнер задел хвостом взлетно-посадочную полосу из-за сильного ветра. Со второго раза пилотам удалось благополучно посадить самолет.