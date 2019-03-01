Банк Казани открывает третий операционный офис в Нижнем Новгороде

Банк Казани активно развивает региональную банковскую сеть, на данный момент в Нижнем Новгороде функционируют два офиса: на ул. Горького, д. 148 и ул. Чкалова, д.7. В понедельник, 25 февраля, состоялось открытие нового операционного офиса Банка Казани в Сормовском районе Нижнего Новгорода по улице Коминтерна, д. 123. Новый офис позволит оперативно обслуживать большее количество клиентов за счет повышенной пропускной способности.

Фото: пресс-служба Банка Казани

Операционный офис «Нижегородский №3» расположен в самом центре Сормовского района, место имеет развитую инфраструктуру, отличную транспортную доступность и парковку для клиентов. Новое просторное помещение с двумя кассовыми узлами ориентировано на максимально удобное и быстрое операционное обслуживание клиентов. В новом отделении Банка всегда можно открыть вклад, оформить кредит или обменять валюту.

Стоит отметить, что в Банке Казани всегда выгодный курс, именно поэтому Банк занимает верхние строчки в рейтинге курсов валют на авторитетном финансовом портале «Банки.ру».

Новый операционный офис, расположенный по адресу: ул. Коминтерна, д. 123, представляет собой универсальное многофункциональное отделение, которое осуществляет обслуживание физических лиц. Особое внимание было уделено планировке, в рамках которой удачно размещена кассовая зона и операционный зал.

Отделение будет работать в будние дни, с 10.00 до 18.00. При этом клиенты могут выполнять большинство операций удаленно с помощью интернет-банка или мобильного приложения.





ООО КБЭР «Банк Казани»

Партнерский материал