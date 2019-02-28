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Под Казанью на ферме «Рацин-Шали» спасли 120 коров и телят

11:23, 28.02.2019
Под Казанью на ферме «Рацин-Шали» спасли 120 коров и телят
Фото: vk.com

Сегодня ночью в Пестречинском районе загорелись подсобное помещение и кровля коровника на ферме ООО «Рацин-Шали». В результате кровля сгорела полностью, эвакуированы 50 коров с быками и 70 телят.

В МЧС отмечают — погибших среди людей и животных нет.

Предварительно причиной пожара назвали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Открытое горение было ликвидировано в 4 часа 25 минут.

ПроисшествияПромышленностьАгропромОбществоБизнес Татарстан
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