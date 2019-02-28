Управделами президента РФ объяснило закупку сигарет на 19 млн рублей «обычной коммерческой деятельностью»

В управделами президента РФ объяснили закупку сигарет на сумму в размере 19,05 млн рублей.

По словам пресс-секретаря подведомственной структуры Елены Крыловой, данный факт является «обычной коммерческой деятельностью». При этом она добавила, что бюджетные деньги не использовались.

«Все необходимые разрешения есть, поставка будет проводиться в сети супермаркетов в нескольких городах России», — пояснила она ТАСС.

Напомним, торговый дом «Кремлевский», входящий в структуру управделами президента России, приобрел порядка 360 тысяч сигарет марок «Космонавт», «Фараон», T gold, Laser и T blue.