Управделами президента РФ закупило сигареты на 19 млн рублей

Торговый дом «Кремлевский», входящий в структуру управделами президента России, закупил сигареты на сумму 19,05 млн рублей. Данные опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно документации, всего на поставку табачных изделий заключено шесть контрактов. «Кремлевский» должен получить сигареты марок «Космонавт», «Фараон», T gold, Laser и T blue, произведенные на «Калужской табачной фабрике» и «Липецкой табачной фабрике».

Цена за упаковку варьируется от 47 до 57 рублей. Продукция должна быть отгружена в Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, передает «РБК».

Всего по контракту торговый дом «Кремлевский», в функции которого входит обеспечение питания во время протокольных мероприятий и официальных приемов, приобрел порядка 360 тысяч сигарет.

Напомним, ранее в России предложили продавать алкоголь и табак только в специальных магазинах.