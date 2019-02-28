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Радий Хабиров поболел за «Салавата Юлаева» в Магнитогорске

09:16, 28.02.2019 1
Радий Хабиров поболел за «Салавата Юлаева» в Магнитогорске
Фото: glavarb.ru

Врио главы Башкирии Радий Хабиров посетил матч «Металлург» — «Салават Юлаев», который прошел 27 февраля в Магнитогорске в рамках 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ.

Руководитель региона поболел за уфимскую команду на трибунах вместе с юными хоккеистами сибайской команды «Горняк», которые выступают в Детской хоккейной лиге РБ, сообщили в пресс-службе администрации республики.

Матч с участием «Металлурга» и «Салавата Юлаева» закончился в пользу гостей. Счет игры – 4:1. Следующий матч пройдет 1 марта в Уфе.

Напомним, ранее Хабиров заявил, что хоккейный клуб «Салават Юлаев» — «наше все».

СпортХоккей Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 февр
    после сибая поехал в магнитку?
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