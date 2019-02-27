«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» со счетом 4:1
Хоккеисты «Салавата Юлаева» добились победы над «Металлургом» во втором матче серии 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Магнитогорске в среду, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 2:0, 0:1) в пользу башкирской команды.
Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1:1. Следующий ее матч пройдет 1 марта в Уфе.СпортХоккей Башкортостан
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