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«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» со счетом 4:1

20:15, 27.02.2019
«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» со счетом 4:1
Фото: hcsalavat.ru

Хоккеисты «Салавата Юлаева» добились победы над «Металлургом» во втором матче серии 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Магнитогорске в среду, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 2:0, 0:1) в пользу башкирской команды.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1:1. Следующий ее матч пройдет 1 марта в Уфе.

СпортХоккей Башкортостан
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