В последний день зимы в Татарстане ожидается метель и до -6°С
Сегодня, 28 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода. Возможен небольшой снег. По прогнозам синоптиков, в отдельных районах республики будет и слабая метель.
Ветер юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальные температуры воздуха днем от -1°С до -6°С. В Казани в диапазоне 2— градусов ниже ноля. В Набережных Челнах термометр покажет от -4°С до -6°С.
На дорогах возможна гололедица.Общество Татарстан
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