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В последний день зимы в Татарстане ожидается метель и до -6°С

04:21, 28.02.2019
В последний день зимы в Татарстане ожидается метель и до -6°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 28 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода. Возможен небольшой снег. По прогнозам синоптиков, в отдельных районах республики будет и слабая метель.

Ветер юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальные температуры воздуха днем от -1°С до -6°С. В Казани в диапазоне 2— градусов ниже ноля. В Набережных Челнах термометр покажет от -4°С до -6°С.

На дорогах возможна гололедица.

Общество Татарстан
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