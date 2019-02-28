В последний день зимы в Татарстане ожидается метель и до -6°С

Сегодня, 28 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода. Возможен небольшой снег. По прогнозам синоптиков, в отдельных районах республики будет и слабая метель.

Ветер юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальные температуры воздуха днем от -1°С до -6°С. В Казани в диапазоне 2— градусов ниже ноля. В Набережных Челнах термометр покажет от -4°С до -6°С.

На дорогах возможна гололедица.