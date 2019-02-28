СМИ: Минтруд РФ назвал сферы с высоким риском увольнения

Эксперты Минтруда РФ считают, что увольнения грозят в первую очередь сотрудникам сферы автомобилестроения. Также высокий риск наблюдается в транспортной и банковской отраслях.

Всего же весной под сокращения могут попасть 115,7 тысячи человек, пишут «Известия» со ссылкой на материалы мониторинга Министерства труда.

По данным на 6 февраля, большинство сокращений может произойти в Москве (18,7 тыс.), Санкт-Петербурге (5 тыс.), Свердловской области (4,5 тыс.), Пермском крае (4,4 тыс.) и Кемеровской области (3,7 тыс.).

Напомним, что в декабре 2018 года «Известия» уже писали о грядущих массовых увольнениях на основе данных Минтруда. Однако в министерстве заявили, что данные поняты неверно.