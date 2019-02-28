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СМИ: Минтруд РФ назвал сферы с высоким риском увольнения

00:34, 28.02.2019 7
СМИ: Минтруд РФ назвал сферы с высоким риском увольнения
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Эксперты Минтруда РФ считают, что увольнения грозят в первую очередь сотрудникам сферы автомобилестроения. Также высокий риск наблюдается в транспортной и банковской отраслях.

Всего же весной под сокращения могут попасть 115,7 тысячи человек, пишут «Известия» со ссылкой на материалы мониторинга Министерства труда.

По данным на 6 февраля, большинство сокращений может произойти в Москве (18,7 тыс.), Санкт-Петербурге (5 тыс.), Свердловской области (4,5 тыс.), Пермском крае (4,4 тыс.) и Кемеровской области (3,7 тыс.).

Напомним, что в декабре 2018 года «Известия» уже писали о грядущих массовых увольнениях на основе данных Минтруда. Однако в министерстве заявили, что данные поняты неверно.

Общество
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комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 28 февр
    дурдом сокращать надо только чиновников1
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  • Анонимно 28 февр
    чем хуже тем лучше
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  • Анонимно 28 февр
    Я работодатель и такое враньё уже надоело. Летом люди расчитываются чтоб отдохнут 3-4 месяца в деревне . Начиная С мая хрен найдёш рабочих и так до сентября. Потом в сентябре все вспоминают что им нужна работа и валят обратно. К декабрю работу не найти потом всё повторяется. И так почти каждый год. Вы в фразу вдумайтесь "банкиры потеряют работу" ну несмешно? Т
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    Анонимно 28 февр
    "Работодатель" с Лахты или куда вас там теперь перевели, это не вранье, и речь не про лето идет, а про весну, так что хватит нести чушь и оправдывать гнилую и проворовавшуюся власть.
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  • Анонимно 28 февр
    Спасибо слугам народа
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  • Анонимно 28 февр
    Айда в деревню, колхоз поднимать будем!
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    Анонимно 28 февр
    В деревне тоже сокращение, нагрузка за троих. Ни кому люди не нужны...…….
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