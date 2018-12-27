Минтруд РФ опроверг информацию СМИ о массовых увольнениях

Министерство труда РФ опровергло информацию в СМИ о массовых увольнениях.

«Утверждения СМИ о том, что прогнозируются «массовые увольнения», не соответствуют действительности.В настоящее время ситуация на рынке труда стабильная. Резкого роста безработицы не ожидается… О неких «предновогодних сокращениях» говорить некорректно», — приводит сообщение ведомства RNS.

По данным Минтруад, «в конце ноября 2018 года в органах службы занятости состояло на учете в качестве безработных 661 тыс. человек, что на 9,7 % меньше по сравнению с ноябрем 2017 года».

Ранее «Известия» сообщили, что с 12 декабря 2018 года по 12 марта 2019 года с работы могут уволить 230,8 тыс. россиян. Это связано с продолжающейся чисткой рынка и закрытием кредитных организаций.