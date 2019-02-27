Шарыченков будет основным вратарем «Ак Барса» во втором матче серии с «Авангардом»

Александр Шарыченков заменит Владислава Подъяпольского и будет основным вратарем «Ак Барса» во второй игре четвертьфинала Восточной конференции между омским «Авангардом» и казанским клубом. Также в заявку попал нападающий Данис Зарипов, пропустивший первый матч, сообщает корреспондент «Реального времени» из Балашихи.

Напомним, что сегодня состоится вторая игра серии. В первом матче в понедельник омский клуб победил со счетом 6:0. Серия продлится до четырех побед одной из команд. Начало сегодняшнего матча между омичами и казанцами — в 19.30 мск. Встреча проходит в Балашихе, на арене им. Ю. Ляпкина. 1 и 3 марта состоятся две встречи в Казани.

В составе «Авангарда» на второй матч серии снова не заявлен воспитанник казанского хоккея Кирилл Петров. Полностью составы выглядят следующим образом:

«Авангард». Вратарь — Бобков (Налимов); Емелин — Покка, Медведев — Франсон, Бондарев — Чудинов, Пивцакин — Яремчук; Шумаков — Семенов — Кошелев, Широков — Зернов — Михеев, Фисенко — Стась — Манукян, Сталберг — Деарне — Бек.

«Ак Барс». Вратарь — Шарыченков (Подъяпольский); Педан — Постма, Лямкин — Абросимов, Марков — Яруллин; Секач — Ландер — Азеведо, Зарипов — Основин — Лукоянов, Глухов — Потапов — Ткачев, Клинкхаммер — Свитов — Галиев, Воронков.

