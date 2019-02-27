Путин поручил убрать «чересполосицу» из прожиточных минимумов пенсионеров

Президент Владимир Путин поручил устранить «полную чересполосицу» в размерах прожиточного минимума пенсионеров в регионах России.

«Потому что там полная чересполосица: у кого‑то густо, у кого‑то пусто», — цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.

Напомним, в ходе своего послания Федеральному собранию президент поручил немедленно проиндексировать пенсии и ежегодные денежные выплаты сверх уровня прожиточного минимума. Он отметил, что, несмотря на повышение пенсий, в ряде регионов пенсионеры получили столько же из-за того, что региональные власти уменьшили дополнительные выплаты.

Сегодня стало известно, что правительство России готовит изменения в методику исчисления прожиточного минимума пенсионера.