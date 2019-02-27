Новости общества

10:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин поручил убрать «чересполосицу» из прожиточных минимумов пенсионеров

17:59, 27.02.2019 25
Путин поручил убрать «чересполосицу» из прожиточных минимумов пенсионеров
Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин поручил устранить «полную чересполосицу» в размерах прожиточного минимума пенсионеров в регионах России.

«Потому что там полная чересполосица: у кого‑то густо, у кого‑то пусто», — цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.

Напомним, в ходе своего послания Федеральному собранию президент поручил немедленно проиндексировать пенсии и ежегодные денежные выплаты сверх уровня прожиточного минимума. Он отметил, что, несмотря на повышение пенсий, в ряде регионов пенсионеры получили столько же из-за того, что региональные власти уменьшили дополнительные выплаты.

Сегодня стало известно, что правительство России готовит изменения в методику исчисления прожиточного минимума пенсионера.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 25

комментарии

  • Анонимно 28 февр
    Несмотря на изменения в пенсионной системе на местах все будет как и было.
    Ответить
  • Анонимно 28 февр
    Так трудно догадаться, что повышение пенсий нужно проводить на одинаковую сумму для всех. Разница в стаже и зарплатах уже заложена в изначальном расчете пенсии, а инфляция она для всех одна.
    Ответить
    Анонимно 28 февр
    Для всех нельзя ,есть тунеядцы , у которых нет вообще стажа , а получают минимальную пенсию по региону у кого были маленькие зарплаты , а стаж за тридцать , а сделали уравниловку
    Ответить
    Анонимно 28 февр
    Да и ещё раз:ДА. Идёт тот же повтор как и по МРОТ.!
    Ответить
    Анонимно 28 февр
    Правильно! Я совершенно согласна с автором. Иначе положение пенсионеров с минимальной пенсией никогда не улучшится. Далеко не всегда они виноваты в этом. Не все же были полярными лётчиками или высокооплачиваемыми чиновниками, надо было кому-то и горшки за лежачими больными убирать и детей воспитывать. Или, как у меня архив сгорел в 90-е, печать в трудовой "не читается", хотя всё там прекрасно читается, но запросили с мест работы справки. В результате 17 лет стажа ИЗ 37 "не подтвердилось"((. Пенсия 7222 начислена.
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    да
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    Я давно за вашу мысль о том что надо всем одинаковую добавку всем, а разраничение оно при начислении пенсии уже произошло, а так получается разница очень большая ,как в арифметической прогрессии, когда начинают индексироавть, и это не правильно,
    Ответить
  • Анонимно 28 февр
    не вижу повышения. Вижу понижение в связи с мусором, НДС, а соответственно увеличение цен на все. А пенсия пшик и сосалово на помойках магазинов.
    Ответить
  • Анонимно 28 февр
    Жаль ,что ему в голову не приходит подогнать прожиточный минимум всех регионов до Чукотского АО.
    Ответить
  • Анонимно 28 февр
    Они сидели,считали с Голиковой в столбик.бедные,чтобы людям сделать пенсии в 10 000 рублей Хотя бы уже не позорились.И почему военным пенсионерам индексацию сделали в октябре?Далеко не у всех пенсии за 40 000,у большинства те же 12-14 000.
    Ответить
    Анонимно 28 февр
    Не было военным...пенсия у мужа 17 с копейками.
    Ответить
  • Анонимно 28 февр
    А что же будеть с работающими пенсионерами, они что просто так работают от нечего делать? Нет. дорогое мое государство , просто 8.000 тыс. рублей не хватает на жизнь. Не уже ли не стыдно.
    Ответить
  • Анонимно 28 февр
    Просто смех сквозь слезы
    Ответить
  • Анонимно 28 февр
    Очередная шумиха которая скоро утихнит в итоге как всегда копейки
    Ответить
  • Анонимно 28 февр
    в 2018 году получала 8547 с первого января получаю 9152 стаж 36 лет
    Ответить
  • Анонимно 28 февр
    дядя вова исполнил роль доброго царя
    Ответить
  • Анонимно 01 марта
    Пустые слова которые повторяются каждый год был бы контроль за выполнением тогда может быть что-то и сдвинулось,а так все все уже забыли.
    Ответить
  • Анонимно 01 марта
    Растет человек прямо на глазах! Дождались...
    Ответить
  • Анонимно 01 марта
    Шума много, а результат окажется пшик. Как и всегда. Пенсионеров одурачили.
    Ответить
  • Анонимно 01 марта
    Местные СМИ и власти г. Киров (Кировская область) замалчивают суть и причину наших требований, которая должна быть сформулирована в одном требовании – ценообразование по вывозу и утилизации мусора для частного сектора должно быть иным чем в многоквартирных домах, т.к. большие квадратные метры подсобных помещений для домовладения жизненно-необходимы и являются такой же неотъемлемой частью частного дома, как и подвальные коммуникации и лестничные марши в многоквартирных домах, непонимание этого, приводит при едином расчёте к многократному удорожанию услуги по вывозу ТКО из частного дома.
    Просмотрев многочисленные сообщения в СМИ о митингах в других регионах РФ, видно, что большинство их требований сводятся к уменьшению тарифа с человека, которые в большинстве регионов находятся в рамках 75 – 120 рублей, что не сопоставимо с ценами за месяц выставленными в платежках частным домовладениям в г. Кирове – 1000 – 2000 рублей в месяц! (В Ленинградской области написали, что в ГОД люди вынуждены будут платить «аж 1200 рублей»).
    Такие размеры требуемых платежей с одной семьи живущей в частном доме выходят за рамки разумного и подрывают на корню все последние Послания В.В. Путина «О необходимости развития частного домостроения, подсобных хозяйств» и т.д. и т. п.

    Мы не против «Мусорной реформы» и согласны платить с человека, но не с кв. метров!
    Ответить
  • Анонимно 01 марта
    надо повышать тем у кого маленькие пенсии ..у тех кто вышел давно на пенсию ..им 2 раза в год индексировали ..а нам кто недавно почти нет никакой индексации ..и получается ..у одних 17-20 тыс пенсии ..у других 8-10 тыс ..и теперь по этим пенсиям у всех одна индексация ...как то не справедливо .на 17-20 ещё можно прожить ..а как жить на 8-10 ..кварплату заплатишь и деньги кончились .
    Ответить
  • Анонимно 01 марта
    Какой смысл тогда человеку рвать жилы,(который уже и так выработал стаж), и еще продолжать работать наложенный на него срок (как осужденный за преступления) и потом не известно, что в итоге ты будешь получать если доживешь до пенсии ...
    Ответить
  • Анонимно 01 марта
    А почему анонимно
    Ответить
  • Анонимно 01 марта
    У меня сын к сожалению пенсию заработать не успел, молодым получил инвалидность, работать не может. Пенсия 6400. И доплату до прожиточного не делают, так как помимо пенсии 2500 за инвалидность получает. И в общей сумме как бы получается прожиточный. А почему должы плюсовать с инвалидными при определении доплаты до прожиточного непонятно. Они же на лечение даются. Как вот жить. Ему еще всего 35.
    Ответить
  • Анонимно 01 марта
    Что толку говорим и пишим, а воз и ныне там.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров