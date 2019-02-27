Путин поручил убрать «чересполосицу» из прожиточных минимумов пенсионеров
Президент Владимир Путин поручил устранить «полную чересполосицу» в размерах прожиточного минимума пенсионеров в регионах России.
«Потому что там полная чересполосица: у кого‑то густо, у кого‑то пусто», — цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.
Напомним, в ходе своего послания Федеральному собранию президент поручил немедленно проиндексировать пенсии и ежегодные денежные выплаты сверх уровня прожиточного минимума. Он отметил, что, несмотря на повышение пенсий, в ряде регионов пенсионеры получили столько же из-за того, что региональные власти уменьшили дополнительные выплаты.
Сегодня стало известно, что правительство России готовит изменения в методику исчисления прожиточного минимума пенсионера.ОбществоВласть
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Просмотрев многочисленные сообщения в СМИ о митингах в других регионах РФ, видно, что большинство их требований сводятся к уменьшению тарифа с человека, которые в большинстве регионов находятся в рамках 75 – 120 рублей, что не сопоставимо с ценами за месяц выставленными в платежках частным домовладениям в г. Кирове – 1000 – 2000 рублей в месяц! (В Ленинградской области написали, что в ГОД люди вынуждены будут платить «аж 1200 рублей»).
Такие размеры требуемых платежей с одной семьи живущей в частном доме выходят за рамки разумного и подрывают на корню все последние Послания В.В. Путина «О необходимости развития частного домостроения, подсобных хозяйств» и т.д. и т. п.
Мы не против «Мусорной реформы» и согласны платить с человека, но не с кв. метров!