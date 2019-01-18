Уфимская полиция уволила девушку-дознавателя, обвинившую коллег в изнасиловании

Изнасилованная в уфимском отделе полиции девушка–дознаватель уволена. Такое решение принято по результатам служебной проверки.

Вместе с ней решено уволить еще одну сотрудницу, поскольку они обе «употребляли спиртные напитки в помещении административного здания ОМВД России по Уфимскому району», сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.



Ранее уже сообщалось, что коллеги добиваются увольнения девушки-дознавателя.