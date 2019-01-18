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Уфимская полиция уволила девушку-дознавателя, обвинившую коллег в изнасиловании

16:38, 18.01.2019
Уфимская полиция уволила девушку-дознавателя, обвинившую коллег в изнасиловании
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Изнасилованная в уфимском отделе полиции девушка–дознаватель уволена. Такое решение принято по результатам служебной проверки.

Вместе с ней решено уволить еще одну сотрудницу, поскольку они обе «употребляли спиртные напитки в помещении административного здания ОМВД России по Уфимскому району», сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.

Ранее уже сообщалось, что коллеги добиваются увольнения девушки-дознавателя.

ОбществоВластьПроисшествия Башкортостан
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