В Татарстане могут построить завод, перерабатывающий 100% ТБО

Компания ARSKA Technologies (Санкт-Петербург) заявила о планах построить в Татарстане мусороперерабатывающий завод, способный принимать 100% отходов.

Такое заявление сделал директор компании Артем Воловиков на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». Строительство завода мощностью переработки 150 тысяч тонн отходов в год оценивается в 2,7 млрд рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в среднем каждый россиянин после введения «мусорной реформы» будет платить за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) 1 225 рублей ежегодно. Согласно данным Росстата о количестве населения и с учетом норм вывоза мусора на человека в каждом регионе, население в сумме будет платить 179,9 млрд рублей каждый год, сообщало РБК со ссылкой на информацию международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.