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Промышленность

В Татарстане могут построить завод, перерабатывающий 100% ТБО

16:02, 27.02.2019 4
В Татарстане могут построить завод, перерабатывающий 100% ТБО
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Компания ARSKA Technologies (Санкт-Петербург) заявила о планах построить в Татарстане мусороперерабатывающий завод, способный принимать 100% отходов.

Такое заявление сделал директор компании Артем Воловиков на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». Строительство завода мощностью переработки 150 тысяч тонн отходов в год оценивается в 2,7 млрд рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в среднем каждый россиянин после введения «мусорной реформы» будет платить за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) 1 225 рублей ежегодно. Согласно данным Росстата о количестве населения и с учетом норм вывоза мусора на человека в каждом регионе, население в сумме будет платить 179,9 млрд рублей каждый год, сообщало РБК со ссылкой на информацию международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.

ПромышленностьЭкономикаИнвестицииОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 27 февр
    Вот пусть у себя в Питере и строят! А то нашли помойную яму!
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  • Анонимно 27 февр
    Если это альтернатива МСЗ - то пусть строят. Перерабатывать это не сжигать.
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  • Анонимно 27 февр
    Вместо МСЗ пожалуйста!
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  • Анонимно 27 февр
    Это RDF топливо. Не альтернатива МСЗ, а плюс... Еще более вредная вещь. Весь мусор измельчается брикетируется и едет на сдигание. У нас нет необходимого фильтрационного оборудования нигде, чтоб это сжигать!! Ни на цементных заводах, ини на ТЭЦ. RDF-топливо- это МСЗ в каждый дом!!! В США модифицировали технологию, однако там больше 30 патентов на всю технологию. Чо его смотреть!!! Бесплатно технологию никто не отдаст. А делать свою подобную-это годы работы научно-исследывательского института. Построить как в США они собрались...
    МСЗ как в Швейцарии уже тоже планируют, однако вместо 5 степеней очистки только три. Почему это????
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