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Путин заявил, что через год даст оценку работе каждого члена кабмина над задачами послания

16:36, 27.02.2019
Путин заявил, что через год даст оценку работе каждого члена кабмина над задачами послания
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин пообещал оценить работу правительства по поручениям в послании Федеральному собранию, сообщает «Российская газета».

Путин заявил, что через год даст оценку работе каждого члена кабмина и изучит, какие задачи выполнены, а какие нет.

Напомним, ранее сообщалось, что министр финансов Антон Силуанов заявил, что реализация задач из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию потребует более 900 млрд рублей до 2024 года.

«Мы заложим в планы на предстоящий год при уточнении бюджета необходимые ресурсы. При подготовке бюджетов на предстоящую трехлетку также эти средства будут изысканы», — цитирует министра ТАСС.

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