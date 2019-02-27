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На реализацию задач из послания Путина до 2024 года собираются потратить 900 млрд рублей

15:16, 27.02.2019
На реализацию задач из послания Путина до 2024 года собираются потратить 900 млрд рублей
Фото: kremlin.ru

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что реализация задач из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию потребует более 900 млрд рублей до 2024 года

«Мы заложим в планы на предстоящий год при уточнении бюджета необходимые ресурсы. При подготовке бюджетов на предстоящую трехлетку также эти средства будут изысканы», — цитирует министра ТАСС.

Ранее 25 февраля Силуанов уточнил объем средств, которые потребуется выделить из бюджета на реализацию новых поручений президента РФ Владимира Путина. По его данным, в 2019 году на эти цели потребуется 85 млрд рублей, в последующие — 145—151 млрд.

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