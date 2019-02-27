На реализацию задач из послания Путина до 2024 года собираются потратить 900 млрд рублей

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что реализация задач из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию потребует более 900 млрд рублей до 2024 года

«Мы заложим в планы на предстоящий год при уточнении бюджета необходимые ресурсы. При подготовке бюджетов на предстоящую трехлетку также эти средства будут изысканы», — цитирует министра ТАСС.

Ранее 25 февраля Силуанов уточнил объем средств, которые потребуется выделить из бюджета на реализацию новых поручений президента РФ Владимира Путина. По его данным, в 2019 году на эти цели потребуется 85 млрд рублей, в последующие — 145—151 млрд.

