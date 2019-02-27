Медведева вошла в основной состав сборной на ЧМ в Японии. Константинова перемещена в список запасных

Федерация фигурного катания России (ФФКР) сегодня обнародовала состав сборной России на чемпионат мира в Японии.

В отличие от последней информации, Евгению Медведеву переместили в основной состав, а Константинову спустили в список запасных. За включение Медведевой в основной состав по итогам обсуждения из 27 членов тренерского совета федерации высказались 19 человек. За кандидатуру Туктамышевой — семь человек, один член совета воздержался.

Полный состав сборной России:

Женщины: Софья Самодурова, Алина Загитова, Евгения Медведева. Запасные: Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова.

Мужчины: Александр Самарин, Максим Ковтун, Михаил Коляда. Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов

Пары: Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Наталья Забияко — Александр Энберт, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Алиса Ефимова — Александр Коровин

Танцы на льду: Александра Степанова — Иван Букин. Виктория Синицина — Никита Кацалапов. Запасные: Софья Евдокимова — Егор Базин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Бетина Попова — Сергей Мозгов.

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию 2019 года пройдет с 18 по 24 марта в японском городе Сайтама.