Голикова рассказала о рекорде по сокращению безработицы в 2018 году

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала на Гайдаровском форуме о рекордно низком уровне безработицы в стране по итогам января—ноября в 2018 году.

«В 2018 году достигнуты самые низкие показатели безработицы за все предыдущие годы. За 11 месяцев этого года уровень общей безработицы составил 4,8%, регистрируемой безработицы — 0,9%», — сказала вице-премьер.

Она добавила, что численность занятых увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 400 тыс. человек (на 0,6%) и составила 72,6 млн человек. «Численность безработных сократилась на 0,3 млн человек (с 4 до 3,7 млн)», — отметила Голикова.

Напомним, что в октябре министр труда РФ Максим Топилин похвастался «беспрецедентными темпами» роста зарплат. Он подчеркнул, что с начала 2018 года они выросли на 11%.