Песков рассказал о хакерских атаках на сайт Кремля из Европы и Северной Америки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сайт Кремля регулярно атакуют хакеры из Европы и Северной Америки.

«Когда говорят про русских хакеров, мы говорим, что, когда мы смотрим на тех, кто атакует, например, сайт президента, там из Европы, Северной Америки идет огромное количество атак на постоянной основе», — приводит слова Пескова «РИА Новости».



Напомним, что в 2016 году произошла хакерская атака на Россию, в результате которой произошел взлом сетей, отвечающих за энергоснабжение. По данным СМИ, эту атаку провели военные хакеры США. В Кремле тогда заявили, что кибербезопасность государства обеспечивается на высоком уровне.