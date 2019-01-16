РЖД собираются внедрить в работу дроны

Компания «Российские железные дороги» собирается внедрить в работу дроны, которые могут использоваться компанией для быстрой оценки аварийных ситуаций и должны работать при температуре от минус 20 до плюс 40 градусов.

«В конце прошлого года на Западно-Сибирской и Северо-Кавказской железных дорогах прошли испытания нескольких моделей беспилотных воздушных судов, которыми ОАО «РЖД» планирует оснастить свои аварийно-восстановительные подразделения. После анализа результатов компания примет решение о возможности использования определенных типов беспилотных дронов на сети», — пишет «РИА Новости» со ссылкой на корпоративную газету компании «Гудок».

По словам замначальника ситуационного центра мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями РЖД Владимира Тараскина, дрон до прибытия аварийно-восстановительных поездов позволит передать изображение, которое позволит оценить масштабы бедствия и принять решения для устранения последствий.

Ранее первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин призвал в ближайшее время начать строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ ) Москва — Казань.