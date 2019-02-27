Эксперты назвали лидера в российском автолизинге

Компания «Европлан» стала лидером в российском лизинге автотранспорта. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт» по данным за 2018 год.

Предприятие стало первым в ключевых направлениях бизнеса, в том числе в лизинге легкового транспорта, лизинге транспорта, а также в российском автолизинге в целом.

Доля «Европлана» в расчетном объеме российского автолизинга в 2018 году составила около 15%. Объем лизингового портфеля компании на конец 2018 года достиг 84,4 млрд рублей, стоимость закупленного для передачи в лизинг транспорта и машин равняется 86,4 млрд рублей, пишет ТАСС.

Исследование «Эксперта» затронуло деятельность 123 лизинговых российских компаний, на которые приходится порядка 90% нового лизингового бизнеса.

Напомним, ранее сообщалось, что грузовики КАМАЗ стали самыми популярными для сдачи в лизинг.