Грузовики КАМАЗ стали самыми популярным для сдачи в лизинг – СМИ

КАМАЗ лидирует по продажам в лизинг с 29,6% от всех продаж в лизинг. При этом доля марки в продажах снизилась с 33,4% по сравнению с прошлым годом.



«Среди грузовых автомобилей наибольшей популярностью пользуются автомобили марки „Камаз“, в портфеле „Сбербанк Лизинга“ они занимают долю 40%. Среди иностранных брендов это автомобили таких производителей как Volvo Trucks, Mercedes-Benz и DAF», — передает «Прайм» со ссылкой на «Сбербанк Лизинг».

В ВТБ также отметили, что КАМАЗы стали наиболее популярными марками седельных тягачей — 51%. Лидером среди легкого коммерческого транспорта стал ГАЗ — 48%.

Ранее стало известно, что правительство России продлило программу льготного автолизинга.