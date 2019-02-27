Голкипер «Спартака» Артем Ребров: «Киселев просто разнес в пух и прах Дудя»

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Вратарь московского «Спартака» Артем Ребров в большом интервью «Чемпионату» поделился мнением о недавнем выпуске программы «вДудь», гостем которой стал ведущий ВГТРК Дмитрий Киселев.

—…Но основная мысль — если работать, не сидеть на стакане, вести себя аккуратно, то дело в нашей стране найдется.



— Похоже на риторику Дмитрия Киселева из выпуска «вДудя», когда он объяснял столь низкую продолжительность жизни употреблением алкоголя и смертностью в ДТП.

— Киселева, кстати, особо не знал, читал о нем в нашей группе однокурсников-ветеринаров в WhatsApp — там к нему не очень хорошее отношение.

Но при всем моем замечательном отношении к Дудю, кажется, Киселев его просто разнес в пух и прах.

Он так выставил тактику ответов (хотелось бы надеяться, что правдивых), что вопросы казались странными и неуместными. Нетипичный какой-то выпуск, — сказал Ребров.