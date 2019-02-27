В развитие пермской производственной площадки вложат около 800 млн рублей

«УралХим» намерен инвестировать в развитие пермской производственной площадки около 800 млн рублей в течение 2019 года, сообщает портал Rupec.

Такое заявление сделал директор предприятия Алексей Аверьянов. Он пояснил, что в этом году пермская производственная площадка сосредоточится на обеспечении стабильной работы оборудования с учетом высоких нагрузок, а также на подготовке к длительному капремонту, который пройдет в 2020 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в Перми может появиться ветропарк. Проект был представлен на региональном совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. Объект планирует реализовать управляющая компания «Ветроэнергетика». Ввод первой очереди мощностью 100 МВт запланирован на конец 2020 года. Потенциальный объем инвестиций — около 10 млрд рублей, сообщили в пресс-службе администрации региона.



