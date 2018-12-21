Власти Пермского края планируют построить ветропарк в 2020 году

В Перми может появиться ветропарк. Проект был представлен на региональном совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в четверг, 20 декабря.

Объект планирует реализовать управляющая компания «Ветроэнергетика». Ввод первой очереди мощностью 100 МВт запланирован на конец 2020 года. Потенциальный объем инвестиций — около 10 млрд рублей, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Компания «Роснано» и финский инвестор выбрали Пермский край для размещения ветропарка. На сегодня в регионе анализируются земельные участки в трех муниципалитетах на юге края. Есть предложение первый этап реализовать на территории Ординского района», — отметил губернатор Пермского края Максим Решетников

Стоит отметить, что властями Пермского края ветропарку присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта. Благодаря этому объект получит преимущественное право на аренду находящихся в муниципальной собственности земельных участков для строительства.

Напомним, ранее стало известно, что в Башкирии построят пять новых солнечных электростанций.