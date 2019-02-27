Новак: рост цен на бензин в 2019 году не превысит 4,3 процента

Министр энергетики России Александр Новак рассказал, что в 2019 году, согласно прогнозу Министерства экономического развития, возможный рост цен на бензин не превысит 4,3 процента.

«Это те проценты повышения цен, которые могут быть достигнуты в течение этого года, но не более», — завил Новак в интервью «Газета.ru».



Он уточнил, что в январе 2019 года цены на бензин ожидаемо выросли примерно на 1,7%. Это произошло из-за повышения НДС с начала года с 18 до 20%.

По словам Новака, два месяца цены на бензин остаются стабильными.

Ранее в Росстате сообщили, что в январе потребительские цены на бензин в стране примерно в 2,5 раза превышали цены производителей.