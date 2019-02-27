Самолет МС-21 оснастят российскими двигателями

Первый серийный самолет МС-21 будет выпущен с российскими двигателями. Однако авиакомпаниям поставят лайнеры с моторами канадского производителя Pratt & Whitney.

«Стоит задача завершить сертификацию самолета МС-21 в 2020 г., а с 2021 г. – выйти на его серийное производство. Думаю, что все это посильно», — цитируют «Ведомости» вице-премьера РФ Юрия Борисова.

Еще в прошлом году начать поставку авиакомпаниям этого российского лайнера предполагалось в начале 2020 года. В январе ОАК заявила, что начало поставок сдвигается из-за американских санкций. Напомним, что США в сентябре 2018 года ввели ограничения в отношении компании «Аэрокомпозит», которая производит для МС-21 инновационное композитное крыло. В результате американское подразделение бельгийской Solvay отказалось поставлять ей сырье. ОАК сообщала, что программе в целом это не угрожает, так как поставщики сырья будут найдены среди российских компаний.