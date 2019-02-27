В Минздраве РФ обеспокоены «возрастом сексуального дебюта» россиян

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава РФ Олег Аполихин рассказал, что на сегодня россияне начинают половую жизнь в возрасте 16-17 лет. По его мнению, это сказывается на деторождении.

Эксперт считает, что за несколько лет граждане успевают получить заболевания, которые снижают репродуктивные возможности.

«Это молодые, здоровые, социально активные люди, живущие без целеполагания создания семьи, поэтому хламидии, микоплазмы, уреаплазма, гарднерелла <...> все это имеет место к моменту репродуктивно направленного поведения», — цитирует Аполихина «РИА Новости».