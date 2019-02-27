В Минздраве РФ обеспокоены «возрастом сексуального дебюта» россиян
Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава РФ Олег Аполихин рассказал, что на сегодня россияне начинают половую жизнь в возрасте 16-17 лет. По его мнению, это сказывается на деторождении.
Эксперт считает, что за несколько лет граждане успевают получить заболевания, которые снижают репродуктивные возможности.
«Это молодые, здоровые, социально активные люди, живущие без целеполагания создания семьи, поэтому хламидии, микоплазмы, уреаплазма, гарднерелла <...> все это имеет место к моменту репродуктивно направленного поведения», — цитирует Аполихина «РИА Новости».ОбществоМедицина
комментарии
Где есть потребность, там и предложение. И потребность надо расширять любыми способами, а там хоть потоп! рынку -все равно!
Если инструмент правит мастером, т. е. рынок – человечеством, какие могут быть перспективы у слепого, бредущего с инструментом (посохом) в неизвестность!
Воспитание, озабоченности всякие (по совести, чести или по должности и для демонстрации)!
Смешны, наивны и беспомощны. Главное, трагичны как лечение болезни, борясь с симптомами! Люди без убежденного понимания мира – без цельны и ведут себя как животные: «Люби себя любимого», но животные имеют инстинктивные ограничения, я человек их перешагнул с помощью полученного интеллекта,
Россию соблазнили, ошельмовав устремления коммивояжеры всех мастей от капитализма и вот одна из сторон последствий!