Новости общества

10:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Бречалов пообещал реконструировать ЛД «Ижсталь» в Ижевске

22:06, 26.02.2019
Бречалов пообещал реконструировать ЛД «Ижсталь» в Ижевске

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что ледовый дворец «Ижсталь» в Ижевске должен быть реконструирован до 2020 года. Работы планируется начать уже в этом году.

«У нас есть два варианта, как мы это будем делать. Задача сезона 2020/2021 года уже начать в отремонтированном ледовом дворце», — заявил Бречалов в эфире радио «Комсомольской правды».

Также глава республики отметил, что все финансовые обязательства перед игроками республика выполнила. По сравнению с прошлым годом бюджет был урезан. Это было связано в целом с ситуацией в республике. Однако команду удалось сохранить.

Напомним, что в прошлом году ижевский хоккейный клуб стоял на грани банкротства и задолжал спортсменам и сотрудникам по зарплатам. Однако республиканские власти остановили развал команды.

ОбществоВластьИнфраструктураСпорт Удмуртия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров