Бречалов пообещал реконструировать ЛД «Ижсталь» в Ижевске

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что ледовый дворец «Ижсталь» в Ижевске должен быть реконструирован до 2020 года. Работы планируется начать уже в этом году.

«У нас есть два варианта, как мы это будем делать. Задача сезона 2020/2021 года уже начать в отремонтированном ледовом дворце», — заявил Бречалов в эфире радио «Комсомольской правды».

Также глава республики отметил, что все финансовые обязательства перед игроками республика выполнила. По сравнению с прошлым годом бюджет был урезан. Это было связано в целом с ситуацией в республике. Однако команду удалось сохранить.

Напомним, что в прошлом году ижевский хоккейный клуб стоял на грани банкротства и задолжал спортсменам и сотрудникам по зарплатам. Однако республиканские власти остановили развал команды.