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Коммунальщики Нижнекамска переселили семью белок, чтобы разобрать новогоднюю елку

20:36, 26.02.2019
Коммунальщики Нижнекамска переселили семью белок, чтобы разобрать новогоднюю елку
Фото: скриншот видео

Коммунальщикам Нижнекамска пришлось приостановить демонтаж новогодней елки из-за беличьего гнезда. Работы продолжились только после переноса гнезда на живую сосну.

«Мы получили информацию от волонтеров и журналистов, что в парке «СемьЯ» на искусственной ели, которую мы ежегодно ставим, одна из живущих в парке белочек свила гнездо. Было принято решение о приостановке демонтажа, чтобы это гнездо можно было снять», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы города.

По данным канала НТР24 к спасению белок подключились исполком города, департамент ЖКХ и рабочие.

«Переселение белок прошло отлично, а спустя месяц бельчата смогут самостоятельно выбраться наружу», — передает телеканал.

Общество Татарстан
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